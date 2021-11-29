В американских школах снова стреляют: есть погибший и раненый

Один человек погиб, другой получил серьезное ранение в ходе перестрелки в старшей школе в городе Хамболдт в штате Теннеси, сообщает телеканал WPSD.

Перестрелка произошла во вторник вечером в коридоре перед школьным спортзалом, где должен был пройти турнир по баскетболу. Один человек убит, другой в критическом состоянии.

По данным полиции, подозреваемый задержан, но обвинений ему пока не предъявлено.

Накануне в городе Оксфорд штата Мичиган 15-летний ученик открыл стрельбу в школе, убив троих сверстников и ранив еще восьмерых, включая учителя.