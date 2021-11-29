Москва может внести важный вклад в урегулирование региональных кризисов на Южном Кавказе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время «Правительственного часа» в Совете Федерации.

Глава МИД сказал, что Россия продолжает делать упор на преодоление региональных конфликтов, в урегулировании которых Россия вносит важный и конкретный вклад.

Он также добавил, что Москва должна сыграть ключевую роль в прекращении второй карабахской войны, а также в поиске прочных решений спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном.