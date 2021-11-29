В Армении возмущены победой во всех тендерах компании брата спикера парламента

В Армении возмущены объявлением победителем тендера на государственные закупки брата спикера парламента Армении Алена Симоняна.

«Если бы в Дании, Норвегии, Германии или любом другом демократическом государстве брат спикера парламента был объявлен победителем тендера на государственные закупки, это превратилось бы в политический скандал, который привел бы к отставке спикера парламента».

Об этом на своей странице в Facebook написал армянский правозащитник Артур Сакунц .

«Даже если бы такой факт не был известен с самого начала, даже если бы он был раскрыт СМИ через некоторое время, это не беда, это было бы причиной того же политического скандала. Исключение конфликта интересов доведено до такого уровня», – пишет правозащитник.

Отметим, что компания «Евроасфальт», руководимая братом председателя НС Алена Симоняна – Карленом Симоняном, побеждает во всех дорожно-строительных тендерах страны.