Алек Болдуин заявил, что не стрелял в оператора

Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета, из которого была убита оператор Галина Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предстоящее интервью с артистом.

При этом сценарист фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл подала в суд на актера Алека Болдуина и продюсеров ленты, на съемках которой погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс и был ранен режиссер картины Джоэл Соуза.