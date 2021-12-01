В США впервые выявили штамм коронавируса «омикрон»

Житель Калифорнии, вернувшийся 22 ноября из Южной Африки, стал первым американцем, у которого выявили новый штамм коронавируса «омикрон», сообщил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, пишет "Медуза".

Положительный результат дал тест, который этот человек сдал 29 ноября, сообщил Фаучи. Он отметил, что человек, заразившийся "омикроном", ранее прививался от коронавирусной инфекции, но не ревакцинировался. По его словам, у заболевшего наблюдают легкие симптомы, а его состояние улучшается.

Новый штамм коронавируса "омикрон" в последние дни выявили более чем в 20 странах и территориях.