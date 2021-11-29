Ален Симонян о служебном автомобиле за $200 тыс: Я не боюсь никакой критики

«Это не личная машина Алена Симоняна, это часть государственной собственности». Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в эфире «Первые новости», комментируя информацию о приобретении для него дорого служебного автомобиля.

«Я попросил премьер-министра сделать покупки из средств, сэкономленных Национальным собранием, купить служебный автомобиль. Я не боюсь никакой критики, в Национальном Собрании будут изменения», – сказал Ален Симонян.

Напомним, правительство Армении разрешило Национальному собранию приобрести новый служебный автомобиль для спикера парламента по цене 200 000 долларов.