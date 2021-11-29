Протестующие против политики президента Украины Владимира Зеленского, забросали его офис мелкими монетами, сообщает РИА Новости.

В митинге в центре Киева собрались несколько тысяч человек, они требуют импичмента Зеленского. Непосредственно в здание офиса протестующих не пустила полиция. Протестующие бросили в сторону офиса украинского президента несколько мелких монет, после чего направились к зданию Верховной рады Украины.

Ранее митинг против Зеленского начался в Киеве на площади Независимости.