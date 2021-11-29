Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 01:33

С момента завершения победоносной войны в Карабахе прошло более года. Все это время Азербайджан, практически, в одиночку разрабатывает, финансирует и реализует масштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Безусловно, этот факт не может не вызывать у нас чувство гордости, поскольку доказывает наличие в стране мощного управленческого аппарата, способного справляться с задачами, которые, как правило, решаются при помощи таких влиятельных международных структур, как ООН, Всемирный Банк, Евросоюз… В то же время остается лишь догадываться, почему же международные партнеры до сих пор не начали оказывать Азербайджану должное содействие в полном объеме?!

Цена, которую мы заплатили за ООН Особенно непонятна инертность, проявляемая Организацией Объединенных Наций, которая в 90-е годы прошлого века не остановила агрессию Армении, не предотвратила кровавые этнические чистки мирных азербайджанцев, не решила проблему оккупации признанной мировым сообществом территории и, в то же время, проявляла редкостное терпение, когда армянский оккупационный режим десятилетиями игнорировал резолюции Совбеза ООН, в соответствии с которой Армения должна была вывести войска из оккупированных территорий. Цена, которую заплатил Азербайджан за выполнение резолюции СБ ООН – это 3 тысячи (!!!) жизней азербайджанских солдат, положенных на алтарь Победы. Казалось бы, сегодня, когда закончилась война и начался период постконфликтного урегулирования, у ООН появилась историческая возможность компенсировать Азербайджану свое тридцатилетнее бездействие и активно включиться в оказание помощи нашей стране, в процесс продвижения в регионе Южного Кавказа повестки мира и экономического развития. Но, увы, за прошедший со дня Победы год ООН и его специализированные агентства проявляют необъяснимую пассивность в таком жизненно важном для Азербайджана вопросе, как восстановление и реконструкция освобожденных территорий, включая их разминирование.

Нельзя сказать, что помощь не оказывается вовсе. Так, UNDP, являющееся одним из подразделений ООН, охотно сотрудничает с правительством Азербайджана в рамках нескольких, порой, действительно важных социальных проектов, финансирование большинства которых, правда, осуществляется за счет азербайджанской казны. К числу таких проектов, к примеру, относится гендерное равенство. Но при этом структуры ООН, что называется, в упор не хотят видеть самые важные для Азербайджана направления – восстановление освобожденных от оккупации территорий и максимально быстрое возвращение на них вынужденных переселенцев. Пока же представители международных структур ограничиваются оказанием определенной консультативной помощи, что, принимая во внимание масштаб проблем, стоящих перед Азербайджаном, крайне недостаточно. Кому нужна говорильня? Особенно поражает нежелание таких подразделений ООН, как UNDP и UNMAS, оказывать практическую помощь в разминировании азербайджанских территорий, которые армяне превратили, по существу, в сплошное минное поле. Это тем более странно, если учесть, что ООН обычно весьма активна в мобилизации значительных финансовых ресурсов для стран, пострадавших от минирования. Если у кого-то возникло предположение, что ООН – обычная бюрократическая структура, аппарат которой неспособен оперативно решать важные вопросы, то это заблуждение. На самом деле, ООН и её основные партнеры в лице Всемирного Банка и ЕС, которые повсеместно оказывают помощь, регулируя посткризисные и постконфликтные ситуации, способны действовать быстро и решительно. Как это было, к примеру, в Украине, где протокол RBPA (оценка восстановления и направлений мирного строительства – ред.) был задействован сразу, без «раскачки».

На словах все эти организации подтвердили готовность задействовать протокол RBPA и в Азербайджане. Однако до сих пор ООН, Всемирный банк и Евросоюз так и не направили оценочную миссию на освобожденные территории. То есть, не сделали даже первый шаг для начала полномасштабной экономической помощи, полагающейся Азербайджану. Баку с неизменным уважением относится к действующим на его территории международным партнерам – к офисам ООН, UNDP, UNICEF. В отличие от той же Армении, где в марте 2021 года официального представителя UNICEF подвергли настоящей публичной порке, назвав его вначале «азербайджанским и британским шпионом» а потом и вовсе выдворив из страны. Отдельных комментариев заслуживает печальное известное подразделение ООН – UNESCO (ЮНЕСКО). Похоже, такие принятые в цивилизованном мире понятия, как «объективность» или, на крайний случай, «нейтральность» этой структуре неведомы изначально. Проявив клиническую глухоту к призывам Азербайджана посетить освобождённые районы и своими глазами увидеть, что за тридцать лет оккупации натворили армяне с культурно-историческим наследием азербайджанского народа, представители UNESCO примчались туда сразу же, объяснив это обеспокоенностью судьбой армянского культурного наследия на суверенной территории Азербайджана…

Подытоживая отношение ООН и его подразделений к национальному императиву Азербайджана – восстановлению и возвращению к полноценной жизни освобожденного Карабаха, приходится соглашаться с ироничной характеристикой дипломатов, называющих ООН Talking shop («Говорильней»). Что в лишний раз подтверждает заявление генсека ООН по итогам Сочинской встречи. Где найти Маршалла? Схожую с ООН позицию занял и Евросоюз, создавший по лекалам послевоенного «плана Маршалла», который помог восстановить экономику поверженной Германии, Фонд “Шарля Мишеля” (размер до 2,5 миллиарда евро) для восстановления… Армении, на территорию которой не упал ни один азербайджанский снаряд. Справедливости ради следует отметить, что не был забыт и Азербайджан, на территории которого шла война, и которому сегодня необходимо заново отстраивать стертые с лица земли города и районы. Азербайджану Фонд “Шарля Мишеля” выделил целых 160 миллионов евро! Правда, пока лишь на словах и без указания конкретной даты перевода.