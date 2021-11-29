Прогноз экономического роста России на текущий год повышен на 0,2 пункта - до 4,2, а на 2022 год - на 0,1 пункта до 2,7 процента.

Согласно отчету, агентство пересмотрело прогноз роста экономики Турции в сторону повышения на 1,2 пункта в 2021 и на 0,4 пункта в 2022 году - до 9,8 и 3,7 процента соответственно.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) улучшило прогноз роста экономики Турции на 2021 и 2022 годы. Об этом свидетельствует данные отчета агентства о развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), передает "Анадолу".

При этом агентство пересмотрело прогноз роста экономики Южной Африки на 2021 год в сторону повышения на 0,3 пункта - до 4,9 процента, а на 2022 год в сторону понижения на 0,2 пункта - до 2,4 процента. Тогда как прогноз роста экономики Польши в 2021 году пересмотрен в сторону повышения на 0,1 пункта - до 5,2, а в 2022 году в сторону понижения на 0,3 пункта - до 5 процентов.

В отчете отмечается, что высокий уровень инфляции на развивающихся рынках и неопределенность в отношении пандемии коронавируса несут в себе риск замедления экономического роста.

Между тем в отчете акцентируется внимание на том, что по состоянию на третий квартал текущего года всем развивающимся рынкам в Европе удалось зафиксировать значительный экономический рост на фоне выхода из пандемии.

При этом в отчете подчеркивается, что процесс восстановление экономик в развивающихся странах еще не завершен.

Вопреки тому, что ряд секторов продемонстрировал не лучшие результаты, ожидается, что в 2022 году в большинстве стран с развивающейся экономикой будет зафиксирован рост выше среднего.