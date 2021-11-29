Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о создании инвестиционного проекта, который аккумулирует 300 миллиардов евро из средств государств – участников ЕС, международных финансовых институтов и частных инвесторов. Колоссальные ресурсы пойдут на финансирование проектов в странах третьего мира, чтобы обеспечить им устойчивое и безопасное развитие. «Глобальные врата» сразу окрестили настоящей альтернативой китайской стратегии «Один пояс и один путь», в рамках которой Пекин осуществляет сотни инфраструктурных проектов по всему миру.

После того, как стало очевидно, что основная линия геополитического напряжения в ближайшие десятилетия проляжет – уже пролегла – между США и Китаем, неизбежен был вопрос, а где же в этом противостоянии Европа? С одной стороны, понятно, что существует атлантическое партнерство, с другой, не могли не возникнуть предположения, что европейские партнеры США окажутся на периферии нового мира, где в фокусе внимания другая часть планеты. Презентованный Евросоюзом план «Глобальные врата» частично дает ответ на этот вопрос.

Промоутеры европейского плана указывают на то, что сотрудничество стран третьего мира с Китаем носит неравноправный характер и оборачивается тем, что государства попадают в кредитную кабалу, а через нее – в политическую зависимость от Поднебесной. А, дескать, сотрудничество с европейскими партнерами будут прозрачными и взаимовыгодными. Если в первой части, о специфике китайского продвижения интересов, все так и есть, то вторая часть, конечно, требует большей убедительной силы, чем простые заверения о добрых намерениях.

Насколько инвестиционные предложения от Евросоюза окажутся более привлекательными для правительств в третьих странах, большой, кстати, вопрос. Не секрет, что согласие на участие зарубежных партнеров в инвестиционных проектах нередко обменивается на некоторые неучтенные суммы, которые позволяют существенно поднимать местным политикам свой жизненный уровень буквально сразу, не дожидаясь, когда все инфраструктурные объекты заработают и начнут приносить общественную пользу. В этом смысле Китай, который, как известно, не скупится на подкуп местных политиков и чиновников, куда более им интересен, чем Европа, которая обещает контролировать каждый цент, выделенный в рамках помощи.

И тем не менее для Китая появление мощного конкурента составляет известную проблему. Его активная экспансия по миру, набиравшая обороты в последние годы, наталкивается на существенное противодействие, что, как минимум, повысит отныне цену этого продвижения. И в этом смысле Европа выступает с США одним сплоченным фронтом.

Уже очевидно, что основная часть проектов «Глобальных врат» будет разворачиваться в Африке, и интерес Европы к этому континенту носит не только, да и не столько гуманитарный характер: без достижения здесь целей стабильного развития поток мигрантов в Европу ни за что не иссякнет. Разумно помогать африканским странам поднимать уровень жизни, чтобы было меньше факторов, которые выдавливают людей за границу на поиск лучшей жизни.