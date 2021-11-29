Армен Варданян: Солдат стало не хватать и Армения объявила военные сборы

В Армении завершаются самые масштабные военные сборы в истории страны. Трехмесячные сборы были объявлены в начале сентября.

К сборам привлечены резервисты мотострелковой, ракетно-артиллерийской, средств ПВО и РЭБ, связи, разведывательной, инженерной, технической, тыловых и топографических специальностей. Еще одной особенностью сборов было то, что резервистов впервые привлекли к несению боевого дежурства на передовой.

Участвовавший в сборах политолог Армен Варданян отметил, что причиной их проведения была нехватка солдат и офицеров.