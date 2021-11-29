Армен Варданян: Солдат стало не хватать и Армения объявила военные сборы
В Армении завершаются самые масштабные военные сборы в истории страны. Трехмесячные сборы были объявлены в начале сентября.
К сборам привлечены резервисты мотострелковой, ракетно-артиллерийской, средств ПВО и РЭБ, связи, разведывательной, инженерной, технической, тыловых и топографических специальностей. Еще одной особенностью сборов было то, что резервистов впервые привлекли к несению боевого дежурства на передовой.
Участвовавший в сборах политолог Армен Варданян отметил, что причиной их проведения была нехватка солдат и офицеров.
«После войны граница с Азербайджаном удлинилась и просто солдат-срочников стало не хватать. Еще одна задача – пополнить офицерский состав, который сильно уменьшился в результате 44-дневной войны. В сборах участвовали люди, которые раньше были военнослужащими и сейчас готовы вернуться на службу. И третья задача, сохранить боевую готовность мобилизационного резерва», - сказал он.
Варданян также заявил, что новая модель армянской армии будет напоминать полупрофессиональную, так как будут и солдаты-срочники, и контрактники.