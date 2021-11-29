ANCA атакует правительство США: каждого армянина в Карабахе оценили в 2 доллара

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда протягивали милостыню попрошайке на улице, а тот воротил от вас нос и требовал больше денег? Именно такую роль наглого попрошайки решил примерить на себя Армянский национальный конгресс Америки (ANCA).

Эта организация официально выступила с критикой в адрес правительства США, обвиняя Госдеп в мизерных объемах помощи карабахским армянам.

В публикации на странице ANCA в соцсети «Фейсбук» сравнивается объем помощи США пострадавшим от войны карабахским армянам за 2020 и 2021 год. В результате становиться ясно, что два года подряд США выделяют на помощь карабахским армянам 5 млн долларов.

«С ноября 2020 года — более 12 месяцев назад — правительство США при администрациях Трампа и Байдена не объявило о каких-либо дополнительных средствах помощи для перемещенных армян, столкнувшихся с гуманитарными проблемами», — подчеркивается в сообщении.

При этом ANCA отмечает, что при пересчете выходит, что объем выделенной США помощи составляет всего 2 доллара в месяц на каждого армянина.