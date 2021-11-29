Нобелевский лауреат: После победы в Карабахе тюркский мир достигнет новой цели

«Победа Азербайджана в 44-дневной войне ознаменовало великую победу всего тюркского мира. Все т ю рки мира в долгу перед павшими азербайджанскими военными и их семьями». Об этом заявил выступивший в проходящем в Баку Экономическом форуме UNEC, лауреат Нобелевской премии - профессор доктор Азиз Санджар.

Нобелевский лауреат определил новую задачу, стоящую перед тюркским миром - одержать победу в сфере науки. Санджар предложил 5 главных принципов для прорыва в развитии науки. Первое - это широкий обмен опытом и тесное сотрудничество научных институтов. Такое сотрудничество уже налажено между Баку и Анкарой, и в этом направлении движется Узбекистан.

В данное время в Ташкенте создается Тюркский университет, где будут учиться студенты представляющие тюркские народы. Необходимо, чтобы научная сфера стала единым пространством взаимодействия от Турции до тюркской автономии КНР. В одном из своих последних заявлений президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет всеми силами содействовать интеграции тюркских государств и народов, включая сферу науки. Второе – с самого раннего возраста прививать детям любовь к научным дисциплинам. Пусть на самом простом, не замысловатом уровне, но дети должны иметь представление о науке. Третье – дать свободу деятельности молодым научным кадрам, четвертое – люди занимающиеся наукой должны быть вне религии и политики, и пятое - создать равные условия и возможности в научной сфере мужчинам и женщинам. По словам Санджара, тюркский мир обладает гигантским научным потенциалом. В 80-е годы прошлого века у Турции и КНР были одинаковые стартовые условия в развитии науки. Сейчас китайская передовая наука, открытия и разработки потеснили академические институты Европы и Америки. В ближайшие пять лет как минимум в 10-15 научных направлениях китайцы из КНР и США удостоятся Нобелевской премии. Тюркским народам надо сделать выводы и совершить научный прорыв, сказал Санджар.