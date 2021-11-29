Отметим, что из-за вирусной угрозы Россия, Иран, Израиль, Япония, ряд европейских и южноамериканских стран запретил въезд для иностранных граждан, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании. Запрет распространяется также на тех иностранцев, кто провел в этих странах более 10 дней.

Запрет въезда в Азербайджан жителям африканских государств не может предотвратить проникновения в страну нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сказал haqqin.az американский вирусолог и специалист по инфекционным заболеваниям Медицинского института Говарда Хьюза Константин Андреев.

По словам Андреева, вирус попадет в страны в любом случае, это лишь вопрос времени.

В Канаде, США, некоторых европейских странах он уже выявлен - поздно уже закрываться от Африки, сказал он.

Думаю, что международная изоляция отдельных стран, в принципе, помогает в эпидемиологическом плане, то есть максимально растягивает время, когда вирус проникнет и будет распространяться. Но совершенно не следует возвращать методы прошлогоднего карантина, когда людей запирали по домам. Все люди слишком устали от всего этого и мало кто осознанно согласится сидеть на самоизоляции. Вакцинация, разработка лекарства, индивидуальные меры предосторожности - этого будет достаточно, чтобы адаптироваться к новому штамму, сказал он.

Эксперт сообщил, что «омикрон» (он же B.1.1.529) был впервые установлен и описан на территории ЮАР и Ботсваны около недели назад. Данный штамм отличается необычно большим количеством мутаций. Их более полусотни, из-за чего существует предположение, что вирус эволюционировал в организме пациента с вирусом иммунодефицита человека. Южноафриканский регион печально известен высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции.

Значительная часть мутаций затрагивает тот самый спайк-протеин – ключевой белок в оболочке вируса формирующий знаменитые «шипы», которые отвечают за проникновение в клетки организма и, главное, являются основной мишенью для иммунной системы. Одна из мутаций, в частности, вызывает замену пролина в положении 681. У индийского штамма SARS-CoV-2 («Дельта») замена этой же самой аминокислоты, предположительно, привела к усилению его вирулентности. Известно, что данный участок спайк-белка расщепляется протеолитическими ферментами в организме человека, что необходимо для «дозревания» вируса. Также вызывает опасения множество мутаций в нуклеокапсидном (N) белке, который выполняет защитную роль для вирусной РНК после того, как вирус проник в клетку, и участвует в формировании новых вирусных частиц, сказал Андреев.

Он отметил, что пока не очень ясно, насколько устойчив новый штамм к иммунному ответу у переболевших и вакцинированных (маловероятно, что полностью), как тяжело будет протекать заболевание у всех остальных и насколько быстро он будет распространяться в странах с высоким уровнем вакцинации. Предварительный анализ специалистов в области биоинформатики, впрочем, говорит о довольно слабом узнавании «омикрона» вирус-специфическими антителами.

Всемирная Организация Здравоохранения отнесла новый вариант к вызывающим опасение (Variant of Concern / VOC). В России и странах СНГ случаев заражения им пока зарегистрировано не было, однако это вопрос времени вне зависимости от того, будет ли введен запрет на международное авиасообщение, сказал эксперт.