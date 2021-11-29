За 2020 год уровень бедности в Армении по сравнению с 2019 годом возрос на 0,6% и составил 27%. Об этом пишет армянская газета «Факт» со ссылкой на данные комитета по статистике Армении.

При этом отмечается, что это лишь вершина айсберга, по мнению специалистов, данные цифры не отражают реальной картины.

Согласно данным издания, 78% населения Армении не в состоянии позволить себе провести хотя бы неделю вдали от дома, 68% не могут позволить себе непредвиденные расходы в размере 45000 драмов, что в пересчете составляет $92,78, без займов, а 75% вынуждены отказаться от посещения спортзалов, кинотеатров, концертов и других мест развлечения. Кроме того, 47% населения Армении не в состоянии позволить себе есть мясо, курицу, рыбу каждый день. Порядка 60% не могут позволить себе автомобиль. 51% не могут посещать вечеринки хотя бы раз в месяц, 42% не в состоянии обеспечить необходимое тепло в квартире и еще 30% населения не в состоянии обновить гардероб.