Согласно сообщению, Эрол Озвар выразил главе азербайджанского государства соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнования.

На встрече было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, отмечена роль сотрудничества в области образования в укреплении связей двух стран.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сфере образования, в том числе создании в Азербайджане Азербайджано-Турецкого совместного университета и других вопросах.

В заключение Эрол Озвар вручил Ильхаму Алиеву памятный подарок.