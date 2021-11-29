Саакашвили доставили в суд

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен из госпиталя в городе Гори в Тбилисский городской суд для участия в процессе по делу о хищении государственного имущества, передает Interpressnews.

Как отметили его адвокаты, экс-президент планирует выступить в суде с речью.

По информации СМИ, перед городским судом уже начали собираться сторонники Саакашвили и члены оппозиционных партий. На месте мобилизована полиция.

В свою очередь, оппозиционная партия «Единое национальное движение» заявила, что планирует установить мониторы перед зданием суда для трансляции процесса.