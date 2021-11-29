Арктика может лишиться жизни
Представителям животного мира, обитающим в Арктике, грозит вымирание. Об этом предупреждают члены международной группы исследователей под руководством Университета Манитобы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Ученые поясняют, что из-за глобального потепления в Арктике в ближайшем будущем будет выпадать больше дождя, чем снега. Вода будет превращаться в лед, и у животных не будет возможности для пропитания.
Дожди могут уничтожить популяции диких карибу, северных оленей и овцебыков.
Северный полюс Земли нагревается в среднем в 2,5 раза быстрее, чем весь остальной мир. Это может привести к очень серьезным последствиям. Данные спутниковых наблюдений свидетельствуют о том, что с 1979 года морской лед в Арктике сокращается, при этом средняя протяженность морского льда находится на самом низком уровне с 1850 года.