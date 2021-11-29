Коронавирус у соседей: последняя статистика
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 558, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
За последние сутки от осложнений коронавируса скончались 24 человека.
За время пандемии в стране выявлено 339 578 случаев инфицирования, скончался 9 081 пациент, чьи тесты на вирус показали положительный результат.
В Грузии за минувшие 24 часа выявлен 3 731 случай заражения коронавирусом, скончались 72 человека, передает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 853 833 случая заражения, от осложнений коронавируса умер 12 191 человек.