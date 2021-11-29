11:07

Накануне при поддержке Министерства образования, Министерства экономики Азербайджана и и при организации UNEC приступил к работе посвященный 30-летию восстановления государственной независимости Экономический форум UNEC 2021. В рамках Экономического форума UNEC, открывшегося во дворце Гюлистан, участники ознакомились с художественной выставкой, организованной Фондом возрождения Карабаха и Школой дизайна UNEC. На открытии форума минутой молчания была почтена память шехидов Отечественной войны, прозвучал государственный гимн. Председатель форума, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, приветствовал участников мероприятия, отметив, что первый день форума посвящен встрече всемирно известного ученого, лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара с молодыми исследователями. Ректор сообщил, что Азиз Санджар поделится своими рекомендациями с молодыми исследователями, победителями международных олимпиад, с детьми шехидов, обучающимися в высших учебных заведениях и отличающимися своими знаниями и способностями, расскажет о своей научной работе.

Обратив внимание на то, что девизом форума является «Путь к победе», профессор Адалат Мурадов отметил, что сегодня сердце каждого азербайджанца бьется с гордостью, народ Азербайджана счастлив, потому что благодаря Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии освобождены земли, находившиеся под оккупацией свыше 30 лет. Выступивший на форуме лауреат Нобелевской премии профессор Азиз Санджар выразил удовлетворение своим пребыванием в Азербайджане: «Карабах в сердце каждого из нас. С победой Карабаха Азербайджан многое сумел. Победа в Карабахе далась нелегко, мы отдали много шехидов. Весь тюркский мир благодарен шехидам. Свобода просто так не дается - ее надо завоевать. Никто не может оккупировать землю другого государства и сделать ее приемлемой для мира на долгие годы. Наши азербайджанские братья, освободив Карабах, дали урок всему миру». Профессор Азиз Санджар поделился своими рекомендациями с молодыми учеными и рассказал им о научной деятельности, путях, ведущих к Нобелевской премии. Ученый рассказал о важности обучения науке молодежи, с ранних лет привития им навыков проведения опыта: «Чтобы соревноваться с миром, мы должны создать бумеранг. Базовые знания очень важны. Кроме того мы должны предоставить молодежи возможности для получения образования, чтобы они могли заниматься практикой с ранних лет. Следует различать политику и науку. Нужно создать возможности для людей науки. Лицам, начавшим заниматься наукой, необходимо предоставить свободу, независимость, нельзя им говорить «сделай это, сделай то».

После выступления, которое было встречено с большим интересом, Азиз Санджар ответил на вопросы участников мероприятия. Форум продолжил свою работу выступлениями на панели 1, посвященной теме «Стратегия будущего развития Азербайджана: глобальные тренды и отечественные факторы». Выступивший на панели ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил, что форум, проведение которого предусматривается ежегодно, нацелен на обсуждение вопросов, которые с точки зрения будущего развития нашей страны имеют важное значение. По его словам, форум совпал с периодом великих исторических событий и процессов, с освобождением Карабаха от оккупации, решения которого ждали долгие годы. Ректор отметил, что эта победа открывает новые перспективы для развития Азербайджана и в целом Южного Кавказа, беспрецедентный старт процессу перестройки Карабаха в очередной раз привлек внимание мировой общественности к Азербайджану, его экономическим возможностям и экономической мощи.

В своем выступлении профессор Адалат Мурадов затронул вопросы социально-экономических проблем, вызванные пандемией: «…Четвертая промышленная революция и в этой рамке цифровизация ставит лицом к лицу глобальный экономический рост с достаточно быстрыми призывами; глобальная политика вакцины, проблемы управления, углубление неравенства доходов и благосостояния, растущее неравенство в доступе к социальным и экономическим возможностям требуют более адекватной политики для более справедливой экономики. Стремительный рост цифровизации, неравенства в процессе цифровой трансформации экономики, трудности в процессе формирования производственной экосистемы, основанной на высоких технологиях, приводят к коренным изменениям в глобальных парадигмах экономического развития. Растущий цифровой разрыв между странами - это своего рода будущее, которое закладывает основы для более глубокого экономического неравенства». Ректор отметил, что все эти и другие вопросы будут подробно обсуждаться учеными и экспертами мирового уровня на различных панелях Форума в течение трех дней. На панели, проведенной при модераторстве проректора UNEC Немана Мурадлы, выступили профессор университета Козиниски Польши Гжекош Витольд Колодко, глава департамента Стратегии банка UBS Швейцарии Массимилиано Кастелли, профессор по стратегии и цифровой трансформации Школы бизнеса Байеса в Соединенном Королевстве Гианвито Ланзолла, главный партнер в Москве компании «McKinsey & Compan» Ермолай Солженицын. Зарубежные гости обсудили проблемы, стоящие в этом направлении, и пути их решения, обнародовали тренды. Затем состоялась встреча профессора польского университета Козиниски Гжекоша Витольд Колодко с учеными. Польский профессор Г.В. Колодко выступил по поводу глобализации и ее влияния на социально-экономическую сферу, ответил на вопросы участников. В рамках Экономического форума UNEC между UNEC и Образовательным центром Министерства труда и социального обеспечения Турецкой Республики (ÇASGEM) был подписан протокол институционального сотрудничества.