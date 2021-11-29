Депутатов Киргизии лишили служебных автомобилей и части зарплаты
Президент Киргизии Садыр Жапаров сократил заработную плату депутатам парламента страны и лишил их служебных автомобилей, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу президента.
Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления", согласно которому уменьшены должностные оклады парламентариев.
Согласно указу, должностной оклад спикера парламента определен в 30 тыс. сомов ($353), его заместителей - 27 тыс. ($317), лидеров депутатских фракций и председателей комитетов - 26 тыс. ($306), депутатов - 25 тыс. ($294).
В пресс-службе Жапарова заявили, что "указ президента положит начало новой бюджетной политике - разумной экономии расходов бюджетных средств государственными органами".
Указом президента также исключены компенсации и служебные автомобили для депутатов, а имеющиеся служебные квартиры будут распределяться среди парламентариев, не имеющих жилья.