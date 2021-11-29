Оставленные армянами при бегстве боеприпасы нашли в Ходжавенде

В результате контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Ходжавендского района на освобожденных от оккупации территориях, были найдены боеприпасы, брошенные противником при бегстве со своих позиций.

Как сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками правоохранительных органов найдены семь автоматов, три гранатомета, три пулемета, семь снарядов для гранатомета, восемь ручных гранат, четыре комплекта взрывчатки, а также 5 435 патронов разного калибра.