Талибам выплатят $280 миллионов из замороженного фонда
Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение $280 млн из замороженного Фонда реконструкции Афганистана на гуманитарные программы, реализуемые Всемирной продовольственной программой (WFP) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), передает Reuters.
Согласно данным агентства, ранее члены совета директоров неформально обсуждали разморозку до $500 млн при объеме фонда $1,5 млрд.
Для того, чтобы средства фонда были переведены WFP и ЮНИСЕФ, решение должен одобрить каждый из 31 донора фонда, включая США. Белый дом и Минфин США не ответили на запрос Reuters. Представитель Всемирного банка сообщил, что обсуждение вопроса действительно велось, а собрание доноров фонда намечено на 3 декабря.