«Муганбанк» обновил корпоративный сайт
С целью предоставления клиентам высококачественного сервиса ОАО «Муганбанк» обновил дизайн веб-сайта https://muganbank.az/ru/. Обновленный сайт полностью соответствует мировым и корпоративным стандартам, выполнен в совершенно новом дизайне, предоставляя клиентам подробную информацию о продуктах и услугах банка. Одним из преимуществ нового сайта является высокая функциональность и удобная навигация.
ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 23 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО «Муганбанк» сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC) Инвестиционный фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) и Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), The Green for Growth Fund (GGF), Европейский фонд по Юго-Восточной Европе (EFSE) и Механизм круглого стола банкиров инициативы «Один пояс и один путь» (BRBR), инициированный Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC).