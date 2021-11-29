«Майя» и «Дмитрий» присвоили 2 миллиона, но порчу с Агарзаевой так и не сняли

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Шафаг Исмиевой и Джейхуна Зейналлы, которые под видом гадания взимали с граждан крупные суммы денег.

Как сообщает haqqin.az, прокурор запросил для Дж.Зейналлы 13 лет, а для Ш.Исмиевой 10 лет и 6 месяцев лишения свободы и потребовал заключить их под стражу прямо в зале суда (в период следствия Исмиева находилась под арестом, однако позже она родила, в связи с чем избранная судом мера пресечения была заменена на домашний арест).

Согласно обвинительному акту, в отношении Дж.Зейналлы и его супруги Ш.Исмиевой в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД было возбуждено уголовное дело на основании жалобы Рены Агарзаевой. Зейналлы и Исмиева были арестованы.

В ходе следствия выяснилось, что Ш.Исмиева и Дж.Зейналлы, вступив в преступный сговор, в начале 2017 года открыли в Instagram профиль под названием «Гадание».