«Майя» и «Дмитрий» присвоили 2 миллиона, но порчу с Агарзаевой так и не сняли
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Шафаг Исмиевой и Джейхуна Зейналлы, которые под видом гадания взимали с граждан крупные суммы денег.
Как сообщает haqqin.az, прокурор запросил для Дж.Зейналлы 13 лет, а для Ш.Исмиевой 10 лет и 6 месяцев лишения свободы и потребовал заключить их под стражу прямо в зале суда (в период следствия Исмиева находилась под арестом, однако позже она родила, в связи с чем избранная судом мера пресечения была заменена на домашний арест).
Согласно обвинительному акту, в отношении Дж.Зейналлы и его супруги Ш.Исмиевой в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД было возбуждено уголовное дело на основании жалобы Рены Агарзаевой. Зейналлы и Исмиева были арестованы.
В ходе следствия выяснилось, что Ш.Исмиева и Дж.Зейналлы, вступив в преступный сговор, в начале 2017 года открыли в Instagram профиль под названием «Гадание».
Исмиева представлялась там как «Майя», а Зейналлы - как предсказатель по имени «Дмитрий», проживающий в Российской Федерации.
Они завоевывали доверие женщин, заявляя, что гадают на картах и предсказывают будущее.
Ш.Исмиева заявила обратившейся к ней Рене Агарзаевой, что ее дочери навели порчу на личную жизнь и она умрет. С целью получения более крупной суммы она пообещала, что расколдовать девушку ей поможет предсказатель по имени «Дмитрий» из России.
Ложными обещаниями с середины 2017-го до начала 2020 года Исмиева выманила у Агарзаевой до 2 миллионов манатов.
Пострадавшим по уголовному делу проходит также супруг Р.Агарзаевой - Санар Агарзаев, который признан потерпевшим. Он заявил суду, что заинтересован не в том, чтобы обвиняемых посадили, а в том, чтобы они вернули деньги. По его словам, 293 тысячи манатов из присвоенных денег им уже вернули.
В своих показаниях Ш.Исмиева сообщила, что получила от Агарзаевой 1 миллион 400 тысяч манатов за гадание и передала часть денег Джейхуну: «Деньги она давала несколько раз, поэтому точную сумму назвать не могу».
Согласно показаниям Дж.Зейналлы, хотя у него с Ш.Исмиевой и были отношения, он никак не участвовал в ее преступлении. «Шафаг совершила это преступление в одиночку и отправила большую часть денег разным людям через банки», - заявил он.
Судебный процесс продолжится 15 декабря.