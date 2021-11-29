Михаилу Саакашвили разрешили делать политические заявления но он назвал судей актерами
Тбилисский городской суд разрешил бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили делать политические заявления на процессе по делу о растрате государственных средств. Об этом сообщает "Спутник-Грузия".
«Когда обвиняемый является активной политической фигурой и утверждает, что его преследуют по политическому признаку, когда ему предъявлены обвинения об использовании им служебного положения во время его президентства, вот в таком случае не позволять обвиняемому делать политические заявления абсолютно недопустимо», - сказал судья во время процесса.
Свое выступление бывший президент начал с того, что назвал себя основателем нынешнего грузинского государства, а выдвинутые против него обвинения охарактеризовал как постыдные. Нынешних судей в Грузии экс-президент назвал актерами и добавил, что готов предстать перед правосудием, когда он будет освобожден «из плена» и когда «суд станет независимым».
По словам Саакашвили, все судебные процессы против него являются фарсом и попыткой заставить его молчать. Для этого, подчеркнул он, делали все возможное, в том числе блокировали окна, не впускали к нему членов семьи, давали большие дозы психотропных препаратов. Саакашвили заявил, что таким образом он стал жертвой пыток, поэтому, согласно международному законодательству, его должны освободить.
Отметим, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили уже осужден по двум уголовным делам. Еще три дела, в том числе о растрате 8,8 миллиона лари государственных средств, находятся в судопроизводстве.