Тбилисский городской суд разрешил бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили делать политические заявления на процессе по делу о растрате государственных средств. Об этом сообщает "Спутник-Грузия".

«Когда обвиняемый является активной политической фигурой и утверждает, что его преследуют по политическому признаку, когда ему предъявлены обвинения об использовании им служебного положения во время его президентства, вот в таком случае не позволять обвиняемому делать политические заявления абсолютно недопустимо», - сказал судья во время процесса.

Свое выступление бывший президент начал с того, что назвал себя основателем нынешнего грузинского государства, а выдвинутые против него обвинения охарактеризовал как постыдные. Нынешних судей в Грузии экс-президент назвал актерами и добавил, что готов предстать перед правосудием, когда он будет освобожден «из плена» и когда «суд станет независимым».