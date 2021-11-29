Айдын Керимов, автор haqqin.az 15:03

Накануне, когда вся страна прощалась с погибшими в крушении вертолета азербайджанскими пограничниками, группа оппозиционеров попыталась провести в центре Баку несанкционированную акцию протеста. Несколько десятков оппозиционных активистов, вооружившись лозунгом «Свободу Салеху Рустамову!», заполонили главную улицу столицы, но благодаря оперативному вмешательству полиции акцию пресекли и около двух десятков ее участников задержали. Азербайджанская оппозиция, как известно, уже давно пребывает в полусонном состоянии, не проявляя заметной активности, что, впрочем, неудивительно – блестящая победа Ильхама Алиева в Отечественной войне и освобождение оккупированных азербайджанских территорий лишили перманентных критиков власти последних поводов для протеста.

И вот в день, когда страна оплакивала погибших офицеров-пограничников, оппозиция вдруг решает напомнить о себе протестной акцией в самом сердце Баку. Кто такой Салех Рустамов, вокруг которого оппозиция подняла несусветный гвалт? Среди лидеров оппозиции и активных критиков алиевской власти человек под этим именем за 30 лет не был замечен. Однако начиная с марта 2016 года Салех Рустамов ежемесячно отправлял Керимли по 30 тысяч долларов. Деньги шли в Баку по нелегальной схеме переводов через «финансовых контрабандистов»: Джейхуна Гусейнова, Рауфа Искендерова, Гейдара Ахмедова и Турала Мехтиханова. Конечным получателем партийных денег был племянник Рустамова - Видади Рустамлы, который, в свою очередь, передавал деньги из Москвы члену президиума ПНФА Агилю Магеррамову, а также либо председателю меджлиса молодежного крыла ПНФА Руслану Насирову, либо председателю Наримановского районного отделения ПНФА Бабеку Гасанову. За полтора года эта сеть передала Керимли свыше 700 тысяч манатов. Учитывая традиционные источники финансирования Народного фронта – западные посольства, гранты от международных доноров, а также раскрытый и раздавленный властями «грузинский канал», можно себе представить истинный масштаб финансирования революционного подполья.

Стоит отметить, что по азербайджанским законам подобное финансирование политической партии абсолютно нелегитимно. Законы запрещают финансирование партий из-за рубежа. Другими словами, механизм подпольного снабжения Народного фронта финансовыми ресурсами есть не что иное, как отмывание денег. Вот почему Салех Рустамов вовсе не «невинная жертва режима», как об этом во всю трубит оппозиция, а обычный валютный контрабандист. Именно он был организатором схемы по отмыванию денег и именно Рустамов обеспечивал незаконное финансирование мнимой будущей революции. Такой вот Парвус азербайджанского разлива, правда, со значительно меньшим масштабом личности и интеллекта. За годы существования алиевской власти внешние силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию внутри страны. Для чего азербайджанскую оппозицию и так называемое «гражданское общество» накачивали деньгами в надежде осуществить в Азербайджане «оранжевую революцию» по грузинским и армянским лекалам. Но азербайджанская власть оказалась значительно более устойчивой и, главное, расторопной. Благодаря своевременно принятым мерам ей удалось на юридическом уровне перекрыть поток многомиллионных грантов для оппозиции. Когда же банковские переводы из-за рубежа прекратились, наши гордые оппозиционеры ринулись обивать пороги западных посольств, клянча «наличку». Но власти ясно дали понять аккредитованным в Азербайджане дипломатам, что не потерпят вмешательства в свои внутренние дела. В результате западные дипломаты в Баку перестали участвовать в передаче денег оппозиционерам. После чего задача финансирования Али Керимли и его команды легла на плечи «парвусов» типа Салеха Рустамова и их многочисленных долларовых «челноков». Так что вопрос, могли ли власти безучастно наблюдать за этим потоком денег, предназначенных для ее свержения, остается чисто риторическим.