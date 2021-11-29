Скандальный развод азербайджанской телеведущей и турецкого боксера

Проживающая в Стамбуле азербайджанская телеведущая Лейла Сулейманова подала на развод с боксером Синаном Улутюрком, пишут турецкие СМИ.

Телеведущая утверждает, что муж избивал ее. "Мой муж упрекает меня в том, что я старше его. Угрожает разводом и женитьбой на певице Алейне Тилке. Однажды он избил меня на глазах сына", - рассказывает Сулейманова.

Лейла Сулейманова действительно на 10 лет старше Синана Улутюрка. Они прожили в браке 6 лет. Теперь Лейла заявляет, что муж неоднократно подвергал ее физическим и моральным истязаниям, поэтому она и решилась на развод. В суде телеведущая намерена потребовать сумму в размере 500 тыс. лир в качестве возмещения морального ущерба.