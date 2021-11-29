Скандальный развод азербайджанской телеведущей и турецкого боксера
Проживающая в Стамбуле азербайджанская телеведущая Лейла Сулейманова подала на развод с боксером Синаном Улутюрком, пишут турецкие СМИ.
Телеведущая утверждает, что муж избивал ее. "Мой муж упрекает меня в том, что я старше его. Угрожает разводом и женитьбой на певице Алейне Тилке. Однажды он избил меня на глазах сына", - рассказывает Сулейманова.
Лейла Сулейманова действительно на 10 лет старше Синана Улутюрка. Они прожили в браке 6 лет. Теперь Лейла заявляет, что муж неоднократно подвергал ее физическим и моральным истязаниям, поэтому она и решилась на развод. В суде телеведущая намерена потребовать сумму в размере 500 тыс. лир в качестве возмещения морального ущерба.
Однако Улутюрк подал встречный иск, обвинив супругу в измене и потребовав 1 млн лир в качестве компенсации.
Синан также отметил, что Лейла унижала его, сравнивая со своими предыдущими партнерами: "Ради роскошной жизни, она заставляла участвовать в боях с соперниками сильнее меня".
Отметим, что пара подавала на развод еще 3 года назад. Суд тогда принял их прошение о разводе, но в последний момент они примирились.