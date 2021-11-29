Турецкий эксперт: Зангезурский коридор будет реализован вопреки позиции Армении
Значимость Зангезурского коридора, который соединит Турцию через Нахчыван с западными регионами Азербайджана и далее странами Центральной Азии, со временем будет лишь расти. Об этом в интервью Anadolu заявил преподаватель Черноморского технического университета (Трабзон) Исмаил Косе.
По его словам, Зангезурский коридор является одним из основных итогов 44-дневной Карабахской войны, которая завершилась освобождением исторических земель Азербайджана от армянской оккупации.
Косе считает, что первоначально по этому маршруту не будут транспортироваться нефть и газ, потому как инвесторы реализуют крупные проекты лишь при наличии всесторонних гарантий безопасности. «Необходимо время для того, чтобы коридор показал себя без каких-либо проблем», - сказал он.
При этом эксперт привлек внимание к позиции Еревана. Косе подчеркнул, что сбалансированная региональная политика и укрепление Армении возможны лишь при наличии нормальных отношений с Турцией, однако в Армении выступают против идеи создания Зангезурского коридора, тогда как Россия пока не особо обращает внимание на этот маршрут.
По мнению эксперта, Турция может развиваться и без диалога с Армений, тогда как Ереван без связей с Анкарой будет завязан на России и Иране.
«Думаю, в Армении это понимают. Пашинян... будет сопротивляться, но итог в целом предрешен. По прошествии 100 лет будет реализован план основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка по созданию коридора Туркестан - Центральная Азия», - заявил Косе.