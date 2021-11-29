Турецкий эксперт: Зангезурский коридор будет реализован вопреки позиции Армении

Значимость Зангезурского коридора, который соединит Турцию через Нахчыван с западными регионами Азербайджана и далее странами Центральной Азии, со временем будет лишь расти. Об этом в интервью Anadolu заявил преподаватель Черноморского технического университета (Трабзон) Исмаил Косе.

По его словам, Зангезурский коридор является одним из основных итогов 44-дневной Карабахской войны, которая завершилась освобождением исторических земель Азербайджана от армянской оккупации.

Косе считает, что первоначально по этому маршруту не будут транспортироваться нефть и газ, потому как инвесторы реализуют крупные проекты лишь при наличии всесторонних гарантий безопасности. «Необходимо время для того, чтобы коридор показал себя без каких-либо проблем», - сказал он.