США призывают Азербайджан и Армению к решению актуального вопроса делимитации и демаркации границ. Об этом на встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ в Стокгольме сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы приветствуем возобновление прямого диалога между Арменией и Азербайджаном, между правительствами обеих стран", - заявил Блинкен.

Госсекретарь США призвал Баку и Ереван начать делимитацию и демаркации границы, восстановление экономических и транспортных коммуникаций.

Блинкен выразил надежду, что "при совместной работе, в том числе в сотрудничестве с Россией, может быть достигнут прогресс по этим вопросам".