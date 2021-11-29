Лавров Блинкену: Россия вправе выбирать способы обеспечения своей безопасности

«Расширение НАТО на восток затрагивает безопасность России», - заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

По словам российского министра, Москва не забудет принцип неделимости безопасности, в том числе в ОБСЕ, в Совете «Россия – НАТО», который гласит, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

«А дальнейшее продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы нашей безопасности», - сказал Сергей Лавров.