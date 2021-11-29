Лавров Блинкену: Россия вправе выбирать способы обеспечения своей безопасности
«Расширение НАТО на восток затрагивает безопасность России», - заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.
По словам российского министра, Москва не забудет принцип неделимости безопасности, в том числе в ОБСЕ, в Совете «Россия – НАТО», который гласит, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
«А дальнейшее продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы нашей безопасности», - сказал Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфликтах.
«Но если наши партнеры из НАТО заявляют, что никто не имеет права диктовать стране, желающей вступить в НАТО, может она это сделать или нет, то мы приводим положение международного права о том, что каждое государство вправе выбирать способы обеспечения своих законных интересов в области безопасности», - отметил глава внешнеполитического ведомства России.