Израиль призывает прекратить переговоры с Ираном

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал международное сообщество к прекращению переговоров с Ираном на фоне возобновления диалога в Вене по возвращению к ядерному соглашению, передает Jerusalem Post.

Отмечается, что Беннет провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который проинформировал его о ходе переговоров в Вене. В ответ Беннет заявил, что Иран использует «ядерный шантаж».

Израильский премьер призвал мировые державы немедленно прекратить диалог с Тегераном и предпринять против Ирана «жесткие меры».

Напомним, 29 ноября в Вене стартовал очередной раунд переговоров по восстановлению СВПД.