«Омикрон» добрался и до Индии

В Индии выявлены двое заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения страны Лав Агарвал, передает РИА Новости.

По словам представителя Минздрава, на данный момент в стране зарегистрировано два случая штамма "омикрон". Оба первых случая обнаружены в штате Карнатака. Заболевшие – двое мужчин в возрасте 66 и 46 лет.

"Штамм "омикрон" был выявлен в результате исследований в Консорциуме по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) - консорциуме из 37 правительственных лабораторий, изучающих геном вируса", - отметил генеральный директор Индийского совета медицинских исследований Балрам Бхаргава.