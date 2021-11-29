Пресс-секретарь Путина: «Ситуация в Донбассе остается напряженной»

«Вероятность военных действий на территории Украины все еще высока, агрессивная риторика Киева говорит о рассматриваемом им силовом сценарии в Донбассе». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это является предметом особой озабоченности и обеспокоенности для России.

«Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения», - сказал Песков.