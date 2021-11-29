Пресс-секретарь Путина: «Ситуация в Донбассе остается напряженной»
«Вероятность военных действий на территории Украины все еще высока, агрессивная риторика Киева говорит о рассматриваемом им силовом сценарии в Донбассе». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, это является предметом особой озабоченности и обеспокоенности для России.
«Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения», - сказал Песков.
Он также отметил, что Украина, говоря о необходимости прямых переговоров с Россией по ситуации в Донбассе, «настойчиво пытается представить Москву стороной конфликта».
«Киев делает так, что какие-либо переговоры становятся невозможными. В частности, Украина не выполняет Минские договоренности и принимает противоречащие им законы. Все это, конечно, наводит на мысль, что украинское руководство де-факто не исключает силового сценария урегулирования, не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик. Ситуация остается напряженной», - добавил Песков.