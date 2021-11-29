Мадат Гулиев после встречи с министром Пакистана объяснил, почему Ильхаму Алиеву это удалось

15:50

В Баку прошел итоговый день 7-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном. Пакистанская делегация во главе с сопредседателем комиссии - министром оборонной промышленности Зобайдой Джалил с 29 ноября находится в Азербайджане. 30 ноября делегация была на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева, а на следующий день присоединилась к участию в работе комиссии.

Накануне, в ходе первого дня заседания, члены комиссии обсудили дальнейшие перспективы расширения экономического сотрудничества между двумя странами, увеличения объема торгового оборота, повышения уровня связей между бизнес-кругами. Также состоялся широкий обмен мнениями по банковскому делу, энергетике, оборонной промышленности, транспорту и связи и т.д. В заседании принимали участие сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны - министр оборонной промышленности Мадат Гулиев, сопредседатель с пакистанской стороны - Зобайда Джалил, полномочные представители 23 госструктур и участники из Пакистана, подключившиеся к мероприятию в онлайн-режиме. Сегодня в отеле Marriott Absheron состоялся итоговый день заседания комиссии. Выступая на мероприятии, министр оборонной промышленности Мадат Гулиев подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами во всех сферах, включая торговлю, энергетику, транспорт, туризм, образование и военно-техническую сферу, и особо отметил, что наши страны постоянно поддерживают друг друга как в двусторонней плоскости, так и в международных организациях.

В свою очередь, Зобайда Джалил подчеркнула, что отношения дружбы и братства между Пакистаном и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни, и выразила уверенность в том, что эти отношения будут вечными и нерушимыми. Она также заявила, что заседание Совместной азербайджано-пакистанской комиссии также послужит расширению связей между двумя странами. В завершение мероприятия состоялась официальная церемония подписания протокола 7-го заседания Межправительственной комиссии.

Выступая перед журналистами, Мадат Гулиев сделал экскурс в новую историю, напомнив, что из-за некомпетентного управления в 1988-1993 гг. Азербайджан оказался на грани гражданской братоубийственной войны. Однако тогда общенациональный лидер Гейдар Алиев, поставив под угрозу свою жизнь и жизнь членов семьи, вернулся в Баку и фактически спас страну. Мадат Гулиев отметил, что история повторяется и после очередной провокации со стороны Армении 27 сентября: Ильхам Алиев, как и его отец, поставив под угрозу свою жизнь и жизнь близких, отдал приказ о начале боевых действий и освобождении оккупированных территорий. «Президент Ильхам Алиев всегда говорил, что мы во что бы то ни стало освободим оккупированные территории. Так и случилось. Он в кратчайшие сроки вернул наши земли. Теперь Азербайджан во всем мире знают как страну-победителя. Многие говорят, что Азербайджан положил конец поражению 28-летней давности, но это не так. Последние 200-300 лет Азербайджан был вынужден мириться с поражениями и потерями земель. Ильхаму Алиеву удалось остановить эту тенденцию, сегодня азербайджанцы являются народом-победителем», - сказал Мадат Гулиев.