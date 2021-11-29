В рамках продолжающихся работ по очистке освобожденных от армянской оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, осуществляемых инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии совместно с турецкими сапёрами в целях обеспечения безопасности движения, дороги очищаются от мин, выполняются инженерные работы по прокладке новых путей обеспечения в направлении позиций подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных в горной и труднопроходимой местности.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, с 22 ноября по 2 декабря в ходе прокладки новых дорог в направлении Тертерского и Геранбойского районов было обнаружено и обезврежено 537 противопехотных и 101 противотанковая мина армянского производства.