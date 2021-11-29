В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин очистили тысячи гектаров земли заявление Минобороны; фото
В рамках продолжающихся работ по очистке освобожденных от армянской оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, осуществляемых инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии совместно с турецкими сапёрами в целях обеспечения безопасности движения, дороги очищаются от мин, выполняются инженерные работы по прокладке новых путей обеспечения в направлении позиций подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных в горной и труднопроходимой местности.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, с 22 ноября по 2 декабря в ходе прокладки новых дорог в направлении Тертерского и Геранбойского районов было обнаружено и обезврежено 537 противопехотных и 101 противотанковая мина армянского производства.
На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями очищено от мин 13 177 гектаров земли, проложено 616 километров дорог, обнаружено и обезврежено 16 860 мин и неразорвавшихся боеприпасов.
В работах по очистке населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов также задействована переданная в распоряжение инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской армии техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования) производства компании ASFAT, подведомственной Министерству национальной обороны Турции.
Мероприятия по инженерному обеспечению подразделений азербайджанской армии на освобожденных территориях продолжаются.