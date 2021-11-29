Абоненты Bakcell получили возможность обновлять Asan İmza посредством SMS

Так, все абоненты Bakcell, обладающие сертификатами Asan İmza таких типов, как Fərdi, Biznes и Dövlət, могут отправить одно из следующих ключевых слов с помощью SMS-сообщения на номер «8500», чтобы продлить услугу Asan İmza на следующие 3 года:

Услугой продления срока действия Asan İmza с помощью SMS-сообщения могут воспользоваться все текущие пользователи предоплатных и постоплатных SIM-карт Asan İmza. Для получения информации о сроке действия услуги Asan İmza необходимо отправить SMS-сообщение с ключевым словом status на короткий номер «8500». Все SMS, отправленные на короткий номер «8500», бесплатны.

Следует отметить, что наряду с продлением срока действия SIM-карты Asan İmza по SMS, пользователи должны будут также продлить срок действия сертификата Asan İmza на следующие 3 года, зайдя на единый интернет-портал налогоплательщика e-taxes.gov.az за 30 дней до истечения срока действия сертификата. После истечения срока действия сертификата Asan İmza абонент не сможет продлить его в режиме онлайн. В таком случае абоненту будет нужно лично обратиться в Центр обслуживания сертификатов Asan Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской республики.

Услугой Asan İmza могут пользоваться физические лица (граждане), физические и юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также государственные служащие и представители органов самоуправления. Чтобы активировать эту услугу в первый раз, абоненты должны обратиться в один из Центров обслуживания клиентов Bakcell с удостоверением личности и активировать услугу Asan İmza получив SIM-карту Asan İmza. Затем абоненту необходимо обратиться в Центр обслуживания сертификатов Asan Государственной налоговой службы чтобы активировать сертификат Asan İmza на SIM-карте.

Техническим оператором мобильной электронной подписи Asan İmza является компания B.EST Solutions.