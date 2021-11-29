Лавров предрек Украине «катастрофу»
Военная накачка Украины со стороны НАТО подогревает настрой Киева на саботаж минских соглашений, заявил в глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, передает ТАСС.
«ОБСЕ должна направить Украине четкий сигнал о неприемлемости пересмотра минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой урегулирования ситуации в Донбассе», - отметил министр.
По словам Лаврова, внутриукраинский кризис не будет преодолен до тех пор, пока Киев не перестанет уклоняться от выполнения взятых на себя в рамках Минских соглашений правовых обязательств.
«Попытки вскрыть эти ключевые положения минского комплекса мер - путь к катастрофе», - добавил российский министр.