Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) России впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа, передает Anadolu со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и зонами.

Техника, личный состав и материальные средства были доставлены в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.