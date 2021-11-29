Поддержка стартапов и предпринимательства от Sabah.lab!

В Азербайджане запущена программа акселерации для стартапов и тех, кто хочет начать бизнес, проявить себя на больших рынках и получить возможности для бизнес-образования.

Эта платформа предоставляет такие возможности, как практические навыки, встречи с инвесторами, поддержку иностранных и местных наставников, возможности для первоначального инвестирования, бесплатный коворкинг и т. д.

6-месячная программа интенсивного развития в SABAH.lab будет служить созданию и развитию стартапов. IE Business School (по данным NY Times №1 бизнес-школа в Европе и №8 в мире) принимает непосредственное участие в создании этой специальной программы. При поддержке IE Business School, предприниматели изучают практические методы от профессоров таких университетов, как Стэнфорд, MIT и UC Berkeley.