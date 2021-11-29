Поддержка стартапов и предпринимательства от Sabah.lab!
В Азербайджане запущена программа акселерации для стартапов и тех, кто хочет начать бизнес, проявить себя на больших рынках и получить возможности для бизнес-образования.
Эта платформа предоставляет такие возможности, как практические навыки, встречи с инвесторами, поддержку иностранных и местных наставников, возможности для первоначального инвестирования, бесплатный коворкинг и т. д.
6-месячная программа интенсивного развития в SABAH.lab будет служить созданию и развитию стартапов. IE Business School (по данным NY Times №1 бизнес-школа в Европе и №8 в мире) принимает непосредственное участие в создании этой специальной программы. При поддержке IE Business School, предприниматели изучают практические методы от профессоров таких университетов, как Стэнфорд, MIT и UC Berkeley.
Основная цель программы - найти и поддержать молодых людей с высоким потенциалом, а главное преимущество - обучить их всему, что связано с предпринимательством, предоставить максимальную поддержку, для реализации их бизнеса, объединить их в команды и направить в выборе идеи при их отсутствии. Можно пройти регистрацию как индивидуально, так и с командой. Банк идей, разработанный IE Business School, будет оказывать поддержку отдельным кандидатам в построении команды и выборе идей. Те, кто хочет подать заявку с командой, должны иметь готовую команду, предоставить обоснованные расчеты выбранной ими идеи и привести примеры с зарубежных и местных рынков.
В настоящее время создаются инновационные широкомасштабные направления деятельности в соответствии с повесткой дня развития ненефтяных секторов экономики. Хоть в Азербайджане и есть стартапы, предприниматели и новаторы, их проектам обязательно нужна поддержка, как техническая так и финансовая. Инновационные проекты, реализованные в SABAH.lab, решают данные проблемы. Чтобы эти проекты были эффективными, необходима работа в команде, финансовая поддержка, маркетинг, наставничество, ИТ-поддержка и т.д.
Еще одна возможность, которую получат участники программы - это инвестиция в размере 25 000 манат для создания своих прототипов. После этого у них будет возможность представить свои идеи местным и международным инвесторам, готовым профинансировать будущий рост стартапов.
Кандидаты, желающие подать заявку на участие в программе, могут зарегистрироваться по ссылке www.sabahlab.edu.az/. Крайний срок регистрации - 10 декабря.
Рагим Байрамлы,
Генеральный директор акселерационного центра SABAH.lab