Хулуси Акар о переговорах Путина и Эрдогана: «Турция ожидает ясности…»
«Турция ожидает ясности в вопросе посреднического участия в урегулировании конфликта между Украиной и Россией после запланированных на 3 декабря переговоров турецкого и российского президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина». Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.
Глава ведомства отметил, что Анкара уже внесла очень важный вклад в развитие отношений России и Украины.
«Какими будут новые перспективы содействия нормализации отношений, мы, скорее всего, узнаем завтра после переговоров президентов», - сказал он.
Акар подтвердил, что Турция внимательно следит за ситуацией в Украине и готова помочь решать имеющиеся вопросы.
«Мы сторонники того, чтобы в Черноморском регионе между Россией и Украиной все проблемы и конфликтные ситуации решались путем диалога и дипломатии. Президент Эрдоган постоянно повторяет это. Завтра у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Тема связана с отношениями России и Украины», - заявил глава Минобороны.
Ранее официальные представители Турции и России заявили, что в пятницу, 3 декабря, состоится телефонный разговор между лидерами двух стран - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.