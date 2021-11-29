Хулуси Акар о переговорах Путина и Эрдогана: «Турция ожидает ясности…»

«Турция ожидает ясности в вопросе посреднического участия в урегулировании конфликта между Украиной и Россией после запланированных на 3 декабря переговоров турецкого и российского президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина». Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.

Глава ведомства отметил, что Анкара уже внесла очень важный вклад в развитие отношений России и Украины.

«Какими будут новые перспективы содействия нормализации отношений, мы, скорее всего, узнаем завтра после переговоров президентов», - сказал он.