Байрамов, Кулеба, Залкалиани и Попеску провели встречу в Стокгольме

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц ГУАМ прошла во второй раз в этом году под председательством Грузии. В ней приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани, а также генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.

В четверг, 2 декабря, в рамках заседания глав МИД стран-участниц ОБСЕ в Стокгольме состоялась встреча министров иностранных дел организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

По итогам встречи были рассмотрены важные вопросы, а также обсуждены успехи, достигнутые за последний год несмотря на пандемию коронавируса.

Стороны обсудили основные вопросы сотрудничества, стоящие на повестке дня, в том числе перспективы развития сотрудничества в рамках политического, межпарламентского, а также других форматов ГУАМ+.

В ходе беседы также были затронуты проблемы безопасности в регионе.

По окончании встречи был подписан протокол о передаче председательства в организации от Грузии к Молдове.