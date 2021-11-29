Nar представил обновленный магазин в Гахе

Nar продолжает предоставлять своим клиентам совершенно новый опыт продаж и обслуживания, обновляя свои центры как в регионах, так и в столице. Оператор мобильной связи адаптировал свой магазин, расположенный на проспекте Гейдара Алиева, 346, в Гахе, под новую концепцию.

Стоит отметить, что магазин Nar предоставляет посетителям различные услуги, включая продажу и восстановление номеров, а также выдачу дубликатов номеров. В обновленном магазине Nar также продаются мобильные телефоны, различные устройства и аксессуары. Одним словом, обновленный центр Nar предоставляет клиентам информацию и услуги в современном стиле.

Для предоставления абонентам превосходного и качественного уровня обслуживания Nar продолжает внедрять новую концепцию в своих магазинах по всей стране. Количество магазинов, представленных мобильным оператором в новой концепции в столице и регионах, дошло до 24. Подробнее об адресах ближайших к вам центров продаж и обслуживания можно узнать на сайте nar.az/map.