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30 ноября около 12:00 распространилась новость, которая потрясла весь Азербайджан: «Сегодня около 10:40 военный вертолет Государственной пограничной службы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат, расположенном на территории Хызинского района. В результате аварии среди экипажа вертолета есть погибшие и раненые». Как пишет агенство «Репорт», в такой чувствительный момент внимание каждого было приковано к данным официальных ведомств. В ситуации, когда каждая минута была равна 33 годам, несколько часов с момента совместного заявления Государственной пограничной службы и Генпрокуратуры никакой дополнительной информации предоставлено не было. Тем временем в социальных сетях начали гулять слухи о погибших высокопоставленных военных, появляться многочисленные версии. И это понятно – азербайджанская общественность была свидетелем различных провокаций побежденных армян после Отечественной войны. Многие вспомнили трагедию, когда 30 лет назад над селом Гаракенд Ходжавендского района армянскими вооруженными силами был сбит вертолет Ми-8, на борту которого находились видные государственные деятели Азербайджана, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.

Часы сменили минуты. Соболезнования уже выразили и Министерство национальной обороны, и Министерство иностранных дел Турции, и председатель турецкого парламента. Как пишет агенство, в это время в госструктурах Азербайджана царило паническое молчание. Наконец спустя пять с половиной часов после аварии имена погибших и раненых азербайджанских военнослужащих были обнародованы общественности, а также заявлено о возбуждении уголовного дела в связи с крушением вертолета. А через два часа была названа предварительная причина аварии. Агенство полагает, что после подобных трагических инцидентов общественность ждет заявлений официальных структур. «Репорт» заключает: к этому вопросу подошли бездарно. На брифинг начальника Государственной пограничной службы Эльчина Гулиева пресса была приглашена всего за несколько минут до его начала, поэтому в нем приняли участие лишь небольшое число журналистов. Здесь уместно вспомнить работу пресс-службы Министерства обороны Азербайджана в дни Отечественной войны - все брифинги этого ведомства были четко организованы вне зависимости от интенсивности событий на фронте, обеспечивалось участие всех представителей СМИ, пресс-служба Минобороны отвечала на все запросы. Невольно напрашивается вопрос: так ли сложно было организовать в мирных условиях брифинг руководства Госпогранслужбы?