В Москве вступление Украины в НАТО назвали «красной линией»

«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, — красная линия», - сказала представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.

Захарова ответила на обвинения в адрес России, прозвучавшие на этом заседании, заявив, что «будто Москва что-то делает у натовских границ и угрожает перемещением своих вооруженных сил на своей территории».

«Хотя — если посмотреть на вещи реально — это именно НАТО приблизилось к нам», — подчеркнула официальный представитель МИД России.