В Гяндже сожительница истязала детей на глазах у их отца
В прокуратуре города Гянджа проведено расследование на основании обращения несовершеннолетних Али (2009 г.р.) и Нигяр (2010 г.р.) Гусейновых (имена условные) о систематических избиениях и издевательствах, которым их подвергает сожительница отца. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В ходе следствия было установлено, что Кенуль Велиева, ставшая сожительницей жителя Гянджи Захида Гусейнова (имена условные) после смерти его жены, постоянно избивала его детей и подвергала их психологическому насилию.
По данному факту в прокуратуре города возбуждено уголовное дело по статьям 133.2.1 (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц) и 133.2.4 (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК АР. Материалы направлены в Следственно-дознавательное управление Главного управления полиции Гянджи для проведения предварительного расследования.
По делу назначены соответствующие экспертизы, в том числе был проведен допрос свидетелей.
В то же время на основании обращения несовершеннолетних в органы прокуратуры их поместили в детское социальное учреждение.
Между тем выяснилось, что родной отец детей Захид Гусейнов был осведомлен обо всем происходящем, более того порой истязание несовершеннолетних происходило на его глазах, однако он не препятствовал этому. Таким образом, подтвержден факт невыполнения им обязанностей, установленных Семейным кодексом АР, пренебрежения к воспитанию, здоровью детей и их психическому, физическому, духовному развитию. В связи с этим Управлением по делам несовершеннолетних Генпрокуратуры был подан судебный иск об ограничении родительских прав мужчины.