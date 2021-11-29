В Гяндже сожительница истязала детей на глазах у их отца

В прокуратуре города Гянджа проведено расследование на основании обращения несовершеннолетних Али (2009 г.р.) и Нигяр (2010 г.р.) Гусейновых (имена условные) о систематических избиениях и издевательствах, которым их подвергает сожительница отца. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что Кенуль Велиева, ставшая сожительницей жителя Гянджи Захида Гусейнова (имена условные) после смерти его жены, постоянно избивала его детей и подвергала их психологическому насилию.

По данному факту в прокуратуре города возбуждено уголовное дело по статьям 133.2.1 (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц) и 133.2.4 (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК АР. Материалы направлены в Следственно-дознавательное управление Главного управления полиции Гянджи для проведения предварительного расследования.