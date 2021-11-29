Байрамов на переговорах с Блинкеном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках 28-го заседания глав МИД стран-участниц ОБСЕ в Стокгольме. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами в экономической, энергетической и других сферах, в том числе и в области безопасности.

Министр Байрамов проинформировал Энтони Блинкена о ситуации в регионе, масштабах разрушений на освобожденных территориях, угрозе минных полей, а также рассказал о причинах возникновения напряженности на азербайджано-армянской границе, восстановительных и реконструкционных работах в Карабахе после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.