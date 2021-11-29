Байрамов на переговорах с Блинкеном
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках 28-го заседания глав МИД стран-участниц ОБСЕ в Стокгольме. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.
Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами в экономической, энергетической и других сферах, в том числе и в области безопасности.
Министр Байрамов проинформировал Энтони Блинкена о ситуации в регионе, масштабах разрушений на освобожденных территориях, угрозе минных полей, а также рассказал о причинах возникновения напряженности на азербайджано-армянской границе, восстановительных и реконструкционных работах в Карабахе после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.
На встрече был отмечен вклад Азербайджана в энергетический сектор, а также подчеркнут факт того, что страна является одновременно и инициатором, и исполнителем масштабных нефтегазовых проектов и играет важную роль в сфере энергетической безопасности Европейского Союза.
Госсекретарь США высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном по вопросам мира и безопасности, в том числе отметил деятельность Азербайджана в Афганистане.
Он подчеркнул и роль Азербайджана в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, угрозами и препятствиями для мира и безопасности.
В завершение встречи стороны обсудили региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.