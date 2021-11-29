Сопредседатель Совместной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Румынии в Азербайджане Василе Соаре. Об этом сообщает сайт министерства.

Министр поздравил Соаре с назначением и пожелал ему успехов в работе по развитию двустороннего сотрудничества между странами. С.Бабаев также поздравил румынского дипломата с национальным праздником Румынии - Днем единства.

Глава ведомства подчеркнул, что в прошлом году азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Ильхама Алиева одержала историческую победу в Отечественной войне и освободила находившие почти три десятка лет под армянской оккупацией международно признанные земли Азербайджана. Он отметил, что в настоящее время на этих территориях ведутся масштабные строительные работы.