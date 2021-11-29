Сахиль Бабаев встретился с послом Румынии в Азербайджане ФОТО
Сопредседатель Совместной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Румынии в Азербайджане Василе Соаре. Об этом сообщает сайт министерства.
Министр поздравил Соаре с назначением и пожелал ему успехов в работе по развитию двустороннего сотрудничества между странами. С.Бабаев также поздравил румынского дипломата с национальным праздником Румынии - Днем единства.
Глава ведомства подчеркнул, что в прошлом году азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Ильхама Алиева одержала историческую победу в Отечественной войне и освободила находившие почти три десятка лет под армянской оккупацией международно признанные земли Азербайджана. Он отметил, что в настоящее время на этих территориях ведутся масштабные строительные работы.
Министр подчеркнул, что ответные визиты президентов Азербайджана и Румынии, а также подписанные документы о сотрудничестве создали условия для развития отношений между двумя странами. Отметив, что в прошлом между Азербайджаном и Румынией было подписано более 60 документов о сотрудничестве, С.Бабаев подчеркнул, что отношения между двумя странами с каждым годом расширяются на основе стратегического партнерства.
Он отметил, что в январе-октябре 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Румынией увеличился на 52,21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Министр подчеркнул успешную деятельность румынских компаний в нашей стране. Обсуждалась деятельность Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии. Посол был проинформирован о проводимых в стране социальных реформах.
В свою очередь, Василе Соаре отметил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном, и выразил удовлетворение уровнем стратегического партнерства между двумя странами. Он подчеркнул, что в период своей дипломатической карьеры приложит максимум усилий для развития двустороннего сотрудничества.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития азербайджано-румынских отношений, а также о деятельности Совместной комиссии.