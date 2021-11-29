Мир в Карабахе и во имя культуры Peace4Culture в Баку; ФОТО
Сегодня в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры».
В утренней части мероприятия перед публикой выступили помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, министр культуры Анар Керимов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, президент Фонда этнического понимания Марк Шнайер, временный заместитель генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога имени короля Абдаллы бен Абдулазиза Эльхам Альшейни и фотожурналист Реза Дегати. Помимо этого собравшимся было продемонстрировано видеобращение представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса и аудиообращение генерального директора ICESCO Салима Мухаммеда Аль-Малика.
Министр Анар Керимов в своей речи отметил, что форум проводится по инициативе Азербайджана и выразил удовлетворение тем, что ряд организаций, в том числе и ООН, проявили интерес к бакинскому мероприятию.
«Цель форума – найти пути к обеспечению постоянного мира в постконфликтный период в Карабахе, что позволит защитить культурные ценности, - сказал министр. – В таком случае будет и развитие».
В дневной сессии приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, генеральный директор Министерства толерантности ОАЭ Афра Мухаммед Аль-Сабри, глава Стамбульского Международного центра исследования цивилизаций Бекир Карлыга, исполнительный директор организации «Больше возможностей для людей через образование» Хавьер Гонсалес Нуньес, а также директор Комиссии международных связей Всемирного совета церквей Питер Пров.
Наконец в вечерней части программы выступят президент Европейской сети мест мира Эдуардо Бассо, глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, заместитель генсека Совета сотрудничества тюркоязычных стран Султанбек Раев, директор Департамента международного права Университета мира ООН Миир Канаде и генеральный секретарь Диалога о сотрудничестве в Азии Порнчаи Данвиватана.
На форуме представлены панельные сессии по трем темам: «Давайте подумаем не только о том, что культура может сделать для мира, но и о том, что мир может сделать для культуры»; «Как мы можем устойчиво поддерживать миролюбивые общества и международную систему мира?»; «Вызовы миру и безопасности: построение многостороннего сотрудничества».
Мероприятие организовано совместно c Альянсом цивилизаций ООН, ICESCO, Университетом ADA и Министерством культуры Азербайджанской Республики.
Завтра участники форума посетят Шушу.