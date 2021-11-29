В утренней части мероприятия перед публикой выступили помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, министр культуры Анар Керимов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, президент Фонда этнического понимания Марк Шнайер, временный заместитель генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога имени короля Абдаллы бен Абдулазиза Эльхам Альшейни и фотожурналист Реза Дегати. Помимо этого собравшимся было продемонстрировано видеобращение представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса и аудиообращение генерального директора ICESCO Салима Мухаммеда Аль-Малика.

Сегодня в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры».

Министр Анар Керимов в своей речи отметил, что форум проводится по инициативе Азербайджана и выразил удовлетворение тем, что ряд организаций, в том числе и ООН, проявили интерес к бакинскому мероприятию.

«Цель форума – найти пути к обеспечению постоянного мира в постконфликтный период в Карабахе, что позволит защитить культурные ценности, - сказал министр. – В таком случае будет и развитие».