Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Стокгольме обсудили ситуацию в ряде стран, включая государства Закавказья и Боснию, сообщил МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств "сверили часы" по ключевым двусторонним вопросам, а также обсудили координацию усилий двух стран на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации в Закавказье. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию. Состоялся обмен мнениями по международной повестке дня: Сирии, Ливии, Украине", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.